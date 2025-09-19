È entrato in funzione in questi giorni, all’ ospedale di Casalpusterlengo, il nuovo acceleratore lineare in grado di colpire in maniera molto accurata e precisa il bersaglio tumorale, risparmiando i tessuti sani circostanti. Si tratta del macchinario per terapia con fotoni attualmente più avanzato in ambito sanitario. È stato acquisito grazie a un importante finanziamento regionale. "Il nuovo acceleratore – spiega il dottor Roberto Tortini, direttore dell’unità di Radioterapia dell’Asst di Lodi – garantisce anche una velocità di trattamento molto elevata, permettendo di erogare le dosi necessarie di radiazioni in un terzo del tempo prima richiesto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La terapia più avanzata: "Ora colpiamo i tumori risparmiando i tessuti sani"