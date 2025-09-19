La Tari aumenta +75 milioni di euro di tasse | la svolta grazie al Pnrr
L’Italia ha un problema rifiuti che riguarda principalmente le infrastrutture. Quelle che mancano al Centro-Sud, infatti, sono al centro di un sistema che spinge sempre più l’ export tra le Regioni. Secondo Utilitalia, il deficit è considerevole e richiede un intervento concreto e massiccio. Di fatto l’Italia ha bisogno di 4,5 miliardi di investimenti, così da colmare il vuoto impiantistico. L’obiettivo è raggiungere il target fissato dall’Ue per il 2035, con il 65% di riciclaggio effettivo sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Rifiuti, mancano gli impianti al Centro-Sud. Allo stato attuale, l’Italia vanta una percentuale di riciclaggio effettivo pari al 51%, circa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La Tari aumenta, +75 milioni di euro di tasse: la svolta grazie al Pnrr; Napoli, si riduce la Tari per 200 mila famiglie. Per negozi e studi aumenti dello 0,3%; Sale ancora la Tari del 5% ad Andria, il gran lavoro di scuole e famiglie sulla differenziata non basta: il conto “salatissimo” arriva a 20 milioni di euro.
La Tari aumenta, +75 milioni di euro di tasse: la svolta grazie al Pnrr - Mancano le necessarie strutture al Centro Sud e così l’Italia investe troppo nell’export dei rifiuti, con una Tari eccessiva ... Si legge su quifinanza.it
A Genova la Tari rischia un rincaro di 5 milioni nel 2026 - "Siamo preoccupati dalla manovra di bilancio della Giunta Salis, oltre all'aumento dell'Imu è previsto anche un incremento della Tari nel 2026, l'informazione emerge dalla relazione previsionale ... Lo riporta ansa.it