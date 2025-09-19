La stretta di Orban | Antifa organizzazione terroristica E il suo portavoce tira in ballo Salis

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo una nuova stretta di Viktor Orban, sulla scia di quanto annunciato da Donald Trump nei giorni scorsi. Il primo ministro ungherese intende designare in via ufficiale il gruppo di sinistra Antifa come organizzazione terroristica, replicando così la decisione paventata dal presidente degli Stati Uniti in seguito all'omicidio di Charlie Kirk. Orban - intervistato ai microfoni di Kossuth Radio - si è detto " soddisfatto " della scelta intrapresa dal tycoon e ha colto la palla al balzo per far sapere di voler fare lo stesso in Ungheria. " Antifa è un' organizzazione terroristica. Sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all'Ungheria sullo stato di diritto ", è stato lo sfogo di Orban. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la stretta di orban antifa organizzazione terroristica e il suo portavoce tira in ballo salis

© Ilgiornale.it - La stretta di Orban: "Antifa organizzazione terroristica". E il suo portavoce tira in ballo Salis

In questa notizia si parla di: stretta - orban

La stretta di Orban: Antifa organizzazione terroristica. E il suo portavoce tira in ballo Salis.

stretta orban antifa organizzazioneOrban designerà Antifa gruppo terroristico, "Ilaria Salis fra loro" - Il primo ministro: "Agenti Antifa sono venuti in Ungheria, hanno attaccato persone pacifiche per strada e poi sono diventati eurodeputati. Riporta rainews.it

stretta orban antifa organizzazioneUngheria, Orban: "'Antifa' gruppo terroristico" - (LaPresse) L'Ungheria riprenderà la politica annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e designerà 'Antifa' ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stretta Orban Antifa Organizzazione