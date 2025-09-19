La strana coppia Renzi-Del Vecchio a Fiuggi il litigio tra Gualtieri e Rocca e altre pillole

Venerdì, il giorno di Fiuggi. Da Leonardo Maria Del Vecchio, diventato patron dell’acqua minerale ciociara, il nome che fa più rumore in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento di imbottigliamento (piano di rilancio da 40 milioni di euro in cinque anni) non è quello del presidente della Commissione Affari sociali Ugo Cappellacci, bensì quello di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia viva. Renzi si sta dedicando alla prossima Leopolda in programma a Firenze dal 3 al 5 ottobre: per la kermesse qualcuno parla già della presenza di Del Vecchio jr, come protagonista del mondo dell’economia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La strana coppia Renzi-Del Vecchio a Fiuggi, il litigio tra Gualtieri e Rocca e altre pillole

In questa notizia si parla di: strana - coppia

Capi di Stato in Fuga: La Recensione – John Cena e Idris Elba la strana coppia di un action-comedy che funziona!

Tariffe, industria, Israele (e approccio cauto con gli Usa): la strana coppia Meloni-Merz

Mic e Siae, la “strana coppia” da 150 milioni all’anno/1

La Strana Coppia. . 28 SETTEMBRE FESTA PER IL 18° ANNIVERSARIO Siamo diventati maggiorenni, 18 anni di attività, adesso possiamo prendere la patente. Vi aspettiamo per divertirci e passare bei momenti assieme. Quando: Domenica 28 settembre 20 Vai su Facebook

Renzi e Feltri, la strana coppia: presentano i loro libri tra siparietti e battute; Renzi-Feltri, la strana coppia alla Mondadori di Milano tra battute ed endorsement: “L’ex…; La strana coppia Renzi-Mastella: l’ex rottamatore e il trasformista.

Renzi e Verdini: la strana coppia - Cosa c’è dietro il sodalizio sulla riforma del Senato tra l’ex braccio destro di Berlusconi e la maggioranza Pd Attaccato da Fi e dai centristi, dalla minoranza Pd e dalla sinistra, nel mirino per il ... Da panorama.it