La strada delle olive - Racconto in cammino

Pisatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiremo dalla Piazza del Comune di Calci per raggiungere la maestosa Certosa. Da lì, attraverso l’antico borgo di Rezzano, saliremo fino al Convento di Nicosia e scenderemo verso la Baragaglia, seguendo l’antica Via Erbosa.Il cammino proseguirà costeggiando il torrente Zambra, attraversando la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strada - olive

Festa dell'oilo novo al Frantoio del Monte Pisano.

La Strada dei Forti: alla scoperta di un nuovo cammino in Piemonte - La Strada dei Forti, questo il nome, si sviluppa in provincia di Torino con un tracciato di 224 chilometri suddivisi in 13 tappe. Secondo gazzetta.it

Rieti apre la strada a Margherita d’Austria: parte il Cammino del Giubileo - RIETI – Si è tenuta ieri mattina, presso la Sala Consiliare della Provincia di Rieti, la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Progetto MMXXV – Il Cammino di Margherita, promosso ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Strada Olive Racconto Cammino