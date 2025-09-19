La strada delle olive - Racconto in cammino
Partiremo dalla Piazza del Comune di Calci per raggiungere la maestosa Certosa. Da lì, attraverso l’antico borgo di Rezzano, saliremo fino al Convento di Nicosia e scenderemo verso la Baragaglia, seguendo l’antica Via Erbosa.Il cammino proseguirà costeggiando il torrente Zambra, attraversando la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: strada - olive
Martedì 16 settembre 2025 dalle 9 alle 13 temporanea chiusura totale di Via San Lorenzo nel tratto di strada che va da Via San Lorenzo Case Olive civico 2 fino all'intersezione di Via San Lorenzo con Via Landa. Tale chiusura ci è stata comunicata da - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell'oilo novo al Frantoio del Monte Pisano.
La Strada dei Forti: alla scoperta di un nuovo cammino in Piemonte - La Strada dei Forti, questo il nome, si sviluppa in provincia di Torino con un tracciato di 224 chilometri suddivisi in 13 tappe. Secondo gazzetta.it
Rieti apre la strada a Margherita d’Austria: parte il Cammino del Giubileo - RIETI – Si è tenuta ieri mattina, presso la Sala Consiliare della Provincia di Rieti, la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Progetto MMXXV – Il Cammino di Margherita, promosso ... Da ilmessaggero.it