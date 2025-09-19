La storia di Don Andrea Gaggero il prete partigiano torturato dai nazisti
È stato l’unico prete, in Italia, ad aver fatto parte di un comando militare. Ha partecipato alla raccolta delle armi, a tutte le riunioni costitutive e al dislocamento delle prime forze partigiane sull’Appenino ligure. È stato imprigionato e torturato a Mauthausen, per poi essere ridotto allo stato laicale e assumere la presidenza del Comitato italiano. Sempre con un solo e unico obiettivo: la pace. Ecco la storia di Don Andrea Gaggero, il prete partigiano e pacifista che è sopravvissuto alle torture più atroci e ha sempre protetto la Resistenza italiana. Vi raccomandiamo. Il ruolo delle partigiane italiane e delle donne durante e dopo la guerra. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
In questa notizia si parla di: storia - andrea
Scuderia andrea moda formula: la storia incredibile della scuderia più folle di sempre
Nella storia on the road, opera prima di Andrea Zuliani, c'è la svolta esistenziale di due giovani donne diversissime, entrambe alla ricerca di un nuovo inizio
Muore a 19 anni, il giorno dopo arriva un suo messaggio alla mamma: “Ti voglio bene”. La storia di Andrea
Dal 22 settembre in libreria. "Il mondo alla rovescia: la storia di Andrea Pesenato, un campione che ha trasformato i sogni in realtà C’è chi resta con i piedi per terra e chi invece sceglie di vivere con lo sguardo rivolto al cielo. Andrea Pesenato appartiene a que - facebook.com Vai su Facebook
La storia di Andrea e Mario - X Vai su X
L’irriducibile antifascista Giuseppe Dossetti; Savigliano: Festa della Madonna della Consolata, 4 giorni di eventi.