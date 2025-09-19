La star dei reality racconta il sogno di trasformare Kylie Cosmetics in un marchio di famiglia | Sto lavorando ogni giorno per preparare quel futuro

N on era scontato, ma è successo. Kylie Jenner ha creato un vero e proprio impero della bellezza con il suo marchio Kylie Cosmetics. Chi l’avrebbe mai detto che i suoi lip kit avrebbero sfondato nel mondo beauty. Oggi il brand vanta vendite nette intorno ai 350 milioni di dollari grazie a collezioni di rossetti, palette, gloss e prodotti per il viso molto apprezzati dal pubblico globale. Per questo, a soli  28 anni, la star dei reality ha le idee chiare sul futuro di Kylie Cosmetics. In un’intervista a Beauty Inc, la fondatrice del marchio lanciato nel 2015, ha raccontato i suoi progetti: continuare a creare e costruire un brand destinato a durare nel tempo e in famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

