Gentile Procuratore Gratteri lei non li sente i fuochi d’artificio sparati a mezzanotte in piazza Plebiscito? Ieri sera anche concertoomaggio a Pino Daniele, certo con nomi big. Ma cosa c’entra Elodie con Pino Daniele. Anche Pino da lassù si tapperebbe le orecchie. Anche noi, effetto sotto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La splendida piazza del Plebiscito saccheggiata e violentata da decibel immisurabili; Sindaco Manfredi, come si permette di affittare la nostra Piazza per i suoi strombazzanti concertini? Dalla Tosca a Gigi d’Alessio: mi tappo le orecchie.

