La splendida piazza del Plebiscito saccheggiata e violentata da decibel immisurabili
Gentile Procuratore Gratteri lei non li sente i fuochi d’artificio sparati a mezzanotte in piazza Plebiscito? Ieri sera anche concertoomaggio a Pino Daniele, certo con nomi big. Ma cosa c’entra Elodie con Pino Daniele. Anche Pino da lassù si tapperebbe le orecchie. Anche noi, effetto sotto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Concerti a Napoli, piazza del Plebiscito cult: qui non si chiude per ferie - C’era una volta, ad agosto, una piazza vuota in una città deserta; uno spazio immenso lasciato a sé stesso mentre in giro si faceva la conta per trovare un ristorante attivo: «Tutto chiuso, ci vediamo ... Scrive ilmattino.it
Piazza Plebiscito vive di notte con una nuova illuminazione - E' stata un'altra scommessa di una sfida corale che ha visto insieme il Comune di Napoli, il ministero ... Segnala ansa.it