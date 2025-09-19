La sorpresa degli ex alunni alla maestra Pieranna

FABBRICA DI PECCIOLI La sorpresa alla maestra. Protagonisti dell’originale iniziativa sono stati un gruppo di ex alunne e alunni della maestra Pieranna, storica insegnante della scuola elementare di Fabbrica di Peccioli. Sabato scorso cinque di loro (in tutto in classe erano nove, cinque maschi e quattro femmine, ma quattro non sono potuti essere presenti per impegni familiari o di lavoro) si sono presentati a Fabbrica e hanno incontrato a sorpresa la loro insegnante che nei cinque anni della scuola Elementare – dal 1976 al 1981 – li ha "seguiti e curati come una seconda mamma". Inutile dire che l’emozione è stata tanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sorpresa degli ex alunni alla maestra Pieranna

In questa notizia si parla di: sorpresa - alunni

Quest'anno alla Scuola Primaria La Quercia al saluto di inizio anno scolastico della Dirigente Monica Cavalletti, si è unito quella della sindaca Chiara Frontini e di alcuni suoi collaboratori. Gli alunni e i docenti della Quercia hanno accolto la gradita sorpresa c - facebook.com Vai su Facebook

