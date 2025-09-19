la sinistra pensi ai problemi veri casasco sullo sciopero per gaza

“Credo che sulla situazione a Gaza occorra meno strumentalizzazione, perché si tratta di un problema gravissimo che il mondo intero non riesce a risolvere. Gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, il Papa, l'Italia: tutti sono impegnati. E l'Italia, insieme all'Egitto e ai Paesi arabi, sta facendo più di chiunque altro, come ha riconosciuto la stessa ministra degli Esteri palestinese". L'ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito intervenendo a Restart. “Per questo – ha proseguito - è riduttivo pensare che possiamo incidere attraverso gli scioperi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

