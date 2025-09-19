La sfida del Maliseti Seano Società e anima popolare

"Questo importante anniversario ha per me un valore particolare: c’ero mezzo secolo fa quando i nostri genitori diedero vita a questa società, di fatto frutto dell’unione tra GS Aurora e Polisportiva Maliseti. E di acqua sotto i ponti ne è passata tanta". Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano, ha così commentato i cinquant’anni d’attività del club, festeggiati pochi giorni fa presso l’impianto di via Caduti Senza Croce alla presenza di tutte le formazioni societarie. "La società in questo mezzo secolo si è fatta conoscere e si è affermata a livello regionale come una realtà importante – ha detto Bardazzi - ho vissuto tanti momenti esaltanti, dalla terza categoria e arrivando fino all’Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

