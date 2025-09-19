La Serie A e un Mondiale in bacheca | lascia il calcio con effetto immediato | Carriera breve ma intensa

Una scelta inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il calciatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il calcio saluta un giocatore che è riuscito a fare la differenza nel corso della propria esperienza. La sua carriera ha avuto inizio nelle giovanili dell'Olympique Lione, dove ha rapidamente scalato le gerarchie fino a diventare titolare fisso. Con il Lione, ha vinto la Coupe de France e il Trophée des Champions nella stagione 2012-2013. Nel 2016, il suo talento ha attirato l'attenzione del Barcellona, che lo ha acquistato per circa 25 milioni di euro.

la serie a e un mondiale in bacheca lascia il calcio con effetto immediato carriera breve ma intensa

