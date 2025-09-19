La Serie A e un Mondiale in bacheca | lascia il calcio con effetto immediato | Carriera breve ma intensa
La Serie A e un Mondiale in bacheca: lascia il calcio con effetto immediato Carriera breve ma intensa"> Una scelta inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il calciatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il calcio saluta un giocatore che è riuscito a fare la differenza nel corso della propria esperienza. La sua carriera ha avuto inizio nelle giovanili dell’Olympique Lione, dove ha rapidamente scalato le gerarchie fino a diventare titolare fisso. Con il Lione, ha vinto la Coupe de France e il Trophée des Champions nella stagione 2012-2013. Nel 2016, il suo talento ha attirato l’attenzione del Barcellona, che lo ha acquistato per circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: serie - mondiale
L’ex Serie A sogna il Mondiale: che messaggio a Gattuso!
Mastour riparte dalla Serie C: "Voglio ancora giocare il Mondiale"
La migliore serie tv di Netflix diventa un successo mondiale dopo l’uscita dell’ultima stagione
La FIFA ha ufficializzato una serie di cambiamenti che entreranno in vigore dopo il Mondiale del 2026. La novità principale riguarda la prima sosta stagionale di settembre, che per almeno i quattro anni successivi si estenderà per tre settimane. Durante questo Vai su Facebook
L'Italia vince il Mondiale di Pallavolo femminile: vittoria in finale sulla Turchia, risultato e cronaca della partita · Volley donne; UN PALLONE D’ORO A SAN SIRO; Serie A1 pallavolo femminile: esordio Monday Night e nuove sfide.
“Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale”: l‘annuncio non lascia dubbi - Il talento inglese, prima sfiora il palo, poi con il suo sinistro trova la doppietta, che piega le resistenze parigine ... calciomercato.it scrive