La serata di De Bruyne è diventata quella di Politano CorSport

Ilnapolista.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha perso la prima partita della stagione di Champions contro il Manchester City 2-0, dopo essere rimasto in dieci per circa 70 minuti in seguito all’espulsione di Giovanni Di Lorenzo; e conseguentemente a ciò, anche per Kevin De Bruyne non è stato un ritorno all’Etihad da incorniciare, poiché ha dovuto lasciare il campo per far spazio ad Olivera. Quella che doveva essere la partita del belga si è trasformata nel match di Politano, trascinando il Napoli fino a quando ha potuto. La serata di De Bruyne è diventata quella di Politano. Scrive il Corriere dello Sport: Matteo Politano era ovunque sul prato verde di Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la serata di de bruyne 232 diventata quella di politano corsport

© Ilnapolista.it - La serata di De Bruyne è diventata quella di Politano (CorSport)

In questa notizia si parla di: serata - bruyne

Due gol e due assist: la serata speciale di De Bruyne in nazionale

Doveva essere la serata di De Bruyne, invece ha incoronato il suo erede: Foden (Telegraph)

De Bruyne è la sua grande notte…; Pronostico Manchester City-Napoli per De Bruyne c' è il derby contro Guardiola | le quote del match; Guardiola | Sarà bello rivedere De Bruyne Conte è un top class manager.

serata de bruyne 232Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti, Conte lo sostituisce: la reazione &#232; da campione - Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad con il Napoli dura appena 25 minuti: Conte lo sostituisce dopo il rosso a Di Lorenzo ... Segnala fanpage.it

Conte spiega la sostituzione di De Bruyne in City-Napoli. VIDEO - 0 contro il City in cui l'allenatore spiega motivazioni e stato d'animo nel momento della sostituzione di Kevin ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serata De Bruyne 232