La serata di De Bruyne è diventata quella di Politano CorSport

Il Napoli ha perso la prima partita della stagione di Champions contro il Manchester City 2-0, dopo essere rimasto in dieci per circa 70 minuti in seguito all’espulsione di Giovanni Di Lorenzo; e conseguentemente a ciò, anche per Kevin De Bruyne non è stato un ritorno all’Etihad da incorniciare, poiché ha dovuto lasciare il campo per far spazio ad Olivera. Quella che doveva essere la partita del belga si è trasformata nel match di Politano, trascinando il Napoli fino a quando ha potuto. La serata di De Bruyne è diventata quella di Politano. Scrive il Corriere dello Sport: Matteo Politano era ovunque sul prato verde di Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

