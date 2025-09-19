La seconda volta è quella buona | domani La mezza dell' Acqua
Mezza dell'Acqua, ci siamo! La manifestazione, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 13 luglio e che era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, si disputerà domani, sabato 20 settembre ore 16:00 in località Briotti - Ponte in Valtellina e celebrerà così la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: seconda - volta
Golf: ufficiale, Ryder Cup 2031 in Catalogna. Seconda volta in Spagna
Beautiful, anticipazioni americane: Sheila scopre (per la seconda volta) l’inganno di Li
Guerra a Gaza, Mani Rosse Antirazziste incontra per la seconda volta il prefetto: consegnato un documento per il governo
Il Bruges lo ha fatto di nuovo! Per la seconda volta di fila la squadra belga chiude il primo tempo con un vantaggio di almeno tre reti: può essere la squadra rivelazione di questa Champions? - facebook.com Vai su Facebook
#Giustizia, #Montecitorio dice sì per la seconda volta alla separazione delle carriere. Ma poi scoppia la rissa ? @aciapparoni - X Vai su X
A Gaza reporter, fotografi e filmmakers sono sotto tiro; Le notizie dal mondo; Usa, la Camera approva la procedura di impeachment di Trump.