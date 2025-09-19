La scrittrice Sally Rooney non può più entrare nel Regno Unito | potrebbe essere arrestata come terrorista
L'autrice irlandese di Intermezzo potrebbe essere arrestata in Inghilterra dopo il suo sostegno a Palestine Action, considerata una organizzazione terroristico dal governo di Londra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sally Rooney, la scrittrice con la kefiah
Sally Rooney non va più nel Regno Unito - La scrittrice irlandese dice che teme di essere arrestata per il sostegno a Palestine Action, dichiarata dal governo organizzazione terroristica ... Da ilpost.it
Sally Rooney per Palestine Action : "Sostenitrice del terrorismo? Sì" - La scrittrice irlandese Sally Rooney, 34 anni, già nota per le sue posizioni critiche nei confronti della politica israeliana, torna... Scrive quotidiano.net