La scrittrice Sally Rooney non può più entrare nel Regno Unito | potrebbe essere arrestata come terrorista

Vanityfair.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autrice irlandese di Intermezzo potrebbe essere arrestata in Inghilterra dopo il suo sostegno a Palestine Action, considerata una organizzazione terroristico dal governo di Londra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la scrittrice sally rooney non pu242 pi249 entrare nel regno unito potrebbe essere arrestata come terrorista

© Vanityfair.it - La scrittrice Sally Rooney non può più entrare nel Regno Unito: potrebbe essere arrestata come «terrorista»

In questa notizia si parla di: scrittrice - sally

Sally Rooney, la scrittrice con la kefiah

scrittrice sally rooney pu242Sally Rooney non va più nel Regno Unito - La scrittrice irlandese dice che teme di essere arrestata per il sostegno a Palestine Action, dichiarata dal governo organizzazione terroristica ... Da ilpost.it

Sally Rooney per Palestine Action : "Sostenitrice del terrorismo? Sì" - La scrittrice irlandese Sally Rooney, 34 anni, già nota per le sue posizioni critiche nei confronti della politica israeliana, torna... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Scrittrice Sally Rooney Pu242