La scheda Crea di Google Foto inizia timidamente a mostrarsi in Italia ma depotenzIAta
Pare che Google abbia avviato la distribuzione della scheda "Crea" di Google Foto anche in Italia, privandola però degli strumenti IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: scheda - crea
Google annuncia nuove funzioni IA per Google Foto e la scheda “Crea”
Google Foto si rinnova con la nuova scheda Crea su Android e iOS
Pronta la scheda per la Chiamata? Con l'uscita del nuovo Manuale di Gioco abbandoniamo definitivamente le vecchie schede cartacee, e non ne verranno fatte di nuove in segreteria Puoi creare in qualsiasi momento, anche in piana, la scheda del tu Vai su Facebook
La scheda Crea di Google Foto inizia timidamente a mostrarsi in Italia ma depotenzIAta; Google Foto, arriva la nuova scheda Crea per raggruppare gli strumenti creativi; Google Foto anima gli scatti con Veo 3 e le immagini diventano video grazie all’AI: come funziona.
Google Foto ormai la realtà la ricrea: è un editor di foto o solo IA? - Il confine tra realtà e fantasia diventa sempre più labile in Google Foto. Si legge su smartworld.it
Google Foto: la scheda Crea per collage, video e remix fotografici - Google Foto introduce la scheda Crea, un nuovo spazio per collage, animazioni, video e remix fotografici, disponibile su Android. Segnala punto-informatico.it