La scheda Crea di Google Foto inizia timidamente a mostrarsi in Italia ma depotenzIAta

Pare che Google abbia avviato la distribuzione della scheda "Crea" di Google Foto anche in Italia, privandola però degli strumenti IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

