Ancona, 19 settembre 2025 – Una luce calda e avvolgente, ma tutt’altro che invasiva. “iGuzzini” regalano la magia per un tocco finale da artisti. Dopo il taglio del nastro della scalinata monumentale del Passetto, lo scorso 2 settembre, questa sera è stata la volta del bagno di folla per l ’inaugurazione del sistema di illuminazione. Un duplice progetto partito con la vecchia amministrazione e portato a termine da quella attuale in un perfetto passaggio di testimone. La valorizzazione di uno dei luoghi del cuore di Ancona è stata una grande idea e il risultato parla da solo. Peccato che a godere la visuale d’insieme migliore del capolavoro illuminotecnico saranno prettamente i passeggeri a bordo di navi e natanti in transito davanti alla costa del Conero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta