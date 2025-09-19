La scalinata del Passetto prende luce una folla a bocca aperta

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 19 settembre 2025 – Una luce calda e avvolgente, ma tutt’altro che invasiva. “iGuzzini” regalano la magia per un tocco finale da artisti. Dopo il taglio del nastro della scalinata monumentale del Passetto, lo scorso 2 settembre, questa sera è stata la volta del bagno di folla per l ’inaugurazione del sistema di illuminazione. Un duplice progetto partito con la vecchia amministrazione e portato a termine da quella attuale in un perfetto passaggio di testimone. La valorizzazione di uno dei luoghi del cuore di Ancona è stata una grande idea e il risultato parla da solo. Peccato che a godere la visuale d’insieme migliore del capolavoro illuminotecnico saranno prettamente i passeggeri a bordo di navi e natanti in transito davanti alla costa del Conero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la scalinata del passetto prende luce una folla a bocca aperta

© Ilrestodelcarlino.it - La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta

In questa notizia si parla di: scalinata - passetto

Torna alla città la scalinata monumentale del Passetto: lavori terminati e nuova illuminazione

Inaugurata la nuova scalinata del Passetto, cresce l'attesa per la super illuminazione di iGuzzini

Nuovo Passetto di Ancona, ecco la scalinata che torna a splendere: “Una grande opera bipartisan”

La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta; Passetto protagonista con un concerto e la nuova illuminazione: la balconata si trasformerà in un palcoscenico; Pronto un concorso per illuminare la scalinata del Passetto di Ancona.

scalinata passetto prende luceOltre la nuova Scalinata. Ancona capitale della luce. C’è anche l’archistar Boeri. Drone show al Passetto - Il 19 settembre si svela la nuova illuminazione, ma in mattinata iGuzzini organizza un prestigioso convegno con i nomi più illustri del settore. Riporta msn.com

Passetto, ultimi tocchi per la nuova scalinata: regia iGuzzini tra giochi di luce e proiezioni - ANCONA Un nuovo volto per la scalinata del Passetto firmato da iGuzzini, che su incarico del Comune (per il tramite di una sponsorizzazione tecnica) ha disegnato un sistema di illuminazione su misura ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Scalinata Passetto Prende Luce