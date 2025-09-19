La scalinata del Passetto prende luce una folla a bocca aperta
Ancona, 19 settembre 2025 – Una luce calda e avvolgente, ma tutt’altro che invasiva. “iGuzzini” regalano la magia per un tocco finale da artisti. Dopo il taglio del nastro della scalinata monumentale del Passetto, lo scorso 2 settembre, questa sera è stata la volta del bagno di folla per l ’inaugurazione del sistema di illuminazione. Un duplice progetto partito con la vecchia amministrazione e portato a termine da quella attuale in un perfetto passaggio di testimone. La valorizzazione di uno dei luoghi del cuore di Ancona è stata una grande idea e il risultato parla da solo. Peccato che a godere la visuale d’insieme migliore del capolavoro illuminotecnico saranno prettamente i passeggeri a bordo di navi e natanti in transito davanti alla costa del Conero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scalinata - passetto
Torna alla città la scalinata monumentale del Passetto: lavori terminati e nuova illuminazione
Inaugurata la nuova scalinata del Passetto, cresce l'attesa per la super illuminazione di iGuzzini
Nuovo Passetto di Ancona, ecco la scalinata che torna a splendere: “Una grande opera bipartisan”
L'appuntamento di stasera alla scalinata del Passetto con il concerto e lo show di luci per la nuova illuminazione, la mostra di Cutini alla Mole con un evento dedicato domani sera, l'anteprima della serie Balene, la Regata del Conero, tutti gli eventi https://co - X Vai su X
Domani primo appuntamento della stagione di Ancona Cammina con l'itinerario "Adriatico - Passetto"! Il ritrovo è alle 21 da piazza Roma e il percorso sarà di circa 6.5km In considerazione dell'evento "Anima Dorica" che si svolgerà presso la scalinata d Vai su Facebook
La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta; Passetto protagonista con un concerto e la nuova illuminazione: la balconata si trasformerà in un palcoscenico; Pronto un concorso per illuminare la scalinata del Passetto di Ancona.
Oltre la nuova Scalinata. Ancona capitale della luce. C’è anche l’archistar Boeri. Drone show al Passetto - Il 19 settembre si svela la nuova illuminazione, ma in mattinata iGuzzini organizza un prestigioso convegno con i nomi più illustri del settore. Riporta msn.com
Passetto, ultimi tocchi per la nuova scalinata: regia iGuzzini tra giochi di luce e proiezioni - ANCONA Un nuovo volto per la scalinata del Passetto firmato da iGuzzini, che su incarico del Comune (per il tramite di una sponsorizzazione tecnica) ha disegnato un sistema di illuminazione su misura ... Secondo corriereadriatico.it