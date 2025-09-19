La sarcastica idea di Pif | Contro la mafia bombardiamo la Sicilia Basta non arrivare a 60mila morti solo a quel punto Meloni interviene

“ Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia “. È la “geniale” idea di Pif. In un video provocatorio pubblicato sui suoi canali social, Pierfrancesco Diliberto, espone la sua proposta, riferendosi alla situazione a Gaza e al silenzio del governo italiano. “Sappiamo che lì c’è un mafioso, lo bombardiamo. Qualche siciliano non mafioso morirà. L’importante è non arrivare a 60mila morti. Solo a quel punto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice ‘È una reazione sproporzionata’. Non a un bambino morto, non a cinque, non a 100, non a 10mila, ma a 20mila bambini morti E il progetto dice ancora Pif “lo possiamo estendere anche alla Calabria per combattere la Ndrangheta e alla Campania per la Camorra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

