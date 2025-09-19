La salutare passione delle scimmie per l’alcool

Cms.ilmanifesto.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La passione umana per l’alcool affonda le radici nella preistoria. Già tra i 9.000 e il 13.000 anni fa in Cina e Asia occidentale la fermentazione dello zucchero era un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la salutare passione delle scimmie per l8217alcool

© Cms.ilmanifesto.it - La salutare passione delle scimmie per l’alcool

In questa notizia si parla di: salutare - passione

Cerca Video su questo argomento: Salutare Passione Scimmie L8217alcool