La Salis ora trema davvero | Rischio mandato d' arresto europeo
Ora Ilaria Salis trema. L’europarlamentare di alleanza Verdi-Sinistra ha paura di finire in carcere: la sua immunità è sempre più in bilico. “Sono giorni difficili” la sua ammissione ai microfoni di Repubblica: “Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante”. Il voto della commissione Affari legali dell’Europarlamento è in programma martedì: in caso di ok alla revoca dell’immunità, il 7 ottobre si esprimerà l’assemblea plenaria. “Due date decisive per la mia vita” ha evidenziato la Salis: “Io credo anche per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: salis - trema
Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi”
Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi” Vai su Facebook
Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi” - X Vai su X
La Salis ora trema davvero: Rischio mandato d'arresto europeo; Immunità Ilaria Salis, ora l'eurodeputata brianzola trema davvero: ecco il motivo.
Ex Ilva, Salis 'perdere filiera acciaio sarebbe un rischio' - "Non ho mai dimostrato preclusioni a questo progetto, ma c'erano da approfondire una serie di temi come la ricaduta occupazionale e ambientale". Segnala ansa.it