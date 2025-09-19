La Salis ora trema davvero | Rischio mandato d' arresto europeo

Ora Ilaria Salis trema. L’europarlamentare di alleanza Verdi-Sinistra ha paura di finire in carcere: la sua immunità è sempre più in bilico. “Sono giorni difficili” la sua ammissione ai microfoni di Repubblica: “Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante”. Il voto della commissione Affari legali dell’Europarlamento è in programma martedì: in caso di ok alla revoca dell’immunità, il 7 ottobre si esprimerà l’assemblea plenaria. “Due date decisive per la mia vita” ha evidenziato la Salis: “Io credo anche per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

