La sagra dell' Asparago Igp di Altedo di Malalbergo raddoppia con una nuova edizione settembrina. Visto il clamoroso successo di pubblico riscontrato dal ritorno, dopo cinque anni di assenza della Sagra dell'asparago Igp di Altedo avvenuta lo scorso mese di maggio, gli organizzatori del comitato Sagra in collaborazione con il centro sociale Ancescao Fulvio Cenacchi e con il patrocinio del Comune di Malalbergo, hanno organizzato una 'mini' Sagra Settembrina del famoso prodotto Igp per il fine settimana. L'area interessata sarà il parco Avis di via Graziani ad Altedo, adiacente al centro sociale Cenacchi, che per l'occasione sarà arricchito per tutta la durata della sagra con gonfiabili gratuiti, spettacoli musicali, giocolieri e karaoke.

© Ilrestodelcarlino.it - La sagra dell’asparago di Altedo raddoppia