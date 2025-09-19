La Russia è un vero pericolo per la Nato? La certezza degli 007 italiani | non hanno la capacità

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il crescere della tensione politico-militare nell'Europa dell'est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare un attacco contro i Paesi della Nato. Ciò inevitabilmente significherebbe lo scoppio di una Terza guerra mondiale. I servizi segreti italiani, però, smentiscono questo rischio. A rilanciare la notizia è La Stampa che oggi riporta cosa è stato detto nel giorno della presentazione della nuova rivista dei servizi segreti Gnosis. Innanzitutto sembra molto difficile che Mosca possa scatenare un conflitto diretto. Ma potrebbero optare per un'altra soluzione. “I russi potrebbero al più tentare qualche colpo di mano come in Crimea nel 2014”, è il ragionamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la russia 232 un vero pericolo per la nato la certezza degli 007 italiani non hanno la capacit224

© Iltempo.it - La Russia è un vero pericolo per la Nato? La certezza degli 007 italiani: non hanno la capacità

In questa notizia si parla di: russia - vero

Ucraina, Zelensky di nuovo contro a "soluzione coreana": "Abbiamo già una zona cuscinetto con Russia", Mosca: "Non è vero, propaganda per Ue" - VIDEO

russia 232 vero pericoloRussia, c'&#232; un vero pericolo per la Nato? La certezza dei servizi segreti italiani: non hanno la capacità - militare nell’Europa dell’est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare ... Secondo iltempo.it

Lavrov, la Russia non costituisce un pericolo per l'Europa - Così il Portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov commenta le ultime dichiarazioni del Presidente Usa che annuncia per inizio settimana importanti ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Russia 232 Vero Pericolo