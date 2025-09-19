La Russia è un vero pericolo per la Nato? La certezza degli 007 italiani | non hanno la capacità

Con il crescere della tensione politico-militare nell'Europa dell'est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare un attacco contro i Paesi della Nato. Ciò inevitabilmente significherebbe lo scoppio di una Terza guerra mondiale. I servizi segreti italiani, però, smentiscono questo rischio. A rilanciare la notizia è La Stampa che oggi riporta cosa è stato detto nel giorno della presentazione della nuova rivista dei servizi segreti Gnosis. Innanzitutto sembra molto difficile che Mosca possa scatenare un conflitto diretto. Ma potrebbero optare per un'altra soluzione. “I russi potrebbero al più tentare qualche colpo di mano come in Crimea nel 2014”, è il ragionamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

