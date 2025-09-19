La Russa | dopoguerra non è ancora finito serve vera pacificazione

Roma, 19 set. (askanews) – “La pacificazione non è ancora arrivata, il dopoguerra non è ancora finito”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a ‘Portofino talks’. “C’è un interminabile Dopoguerra in Italia” ma “per poter tranquillamente guardare insieme al futuro occorre mettere al primo posto l’interesse nazionale”, ha aggiunto. “Ce la dobbiamo fare e ce la possiamo fare rivolgendoci agli italiani, perché è inutile che rivolgersi solo agli avversari politici dicendo loro ‘facciamo una pacificazione’, perché se non ne hanno interesse, se non è conveniente ai fini del consenso, non ci arriverai mai”, ha detto ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it