La Russa | dopoguerra non è ancora finito serve vera pacificazione

Ildenaro.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (askanews) – “La pacificazione non è ancora arrivata, il dopoguerra non è ancora finito”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a ‘Portofino talks’. “C’è un interminabile Dopoguerra in Italia” ma “per poter tranquillamente guardare insieme al futuro occorre mettere al primo posto l’interesse nazionale”, ha aggiunto. “Ce la dobbiamo fare e ce la possiamo fare rivolgendoci agli italiani, perché è inutile che rivolgersi solo agli avversari politici dicendo loro ‘facciamo una pacificazione’, perché se non ne hanno interesse, se non è conveniente ai fini del consenso, non ci arriverai mai”, ha detto ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: russa - dopoguerra

russa dopoguerra 232 finitoLa Russa: dopoguerra non &#232; ancora finito, serve vera pacificazione - 'La pacificazione non è ancora arrivata, il dopoguerra non è ancora finito'. Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Russa Dopoguerra 232 Finito