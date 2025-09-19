La Roma lancia Al mio posto | permetterà di scambiare il proprio biglietto con chi è in difficoltà
Il progetto è stato pensato per aiutare i tifosi in perdita economica. Ecco come funziona la proposta del club giallorosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roma - lancia
Trofeo Lancia, a Roma vince Pisani
Achille Lauro conquista il Circo Massimo di Roma e lancia il primo concerto allo Stadio Olimpico nel 2026
A Roma Poste Italiane lancia le prenotazioni via telefono in 309 uffici postali
Roma lancia Informa Energia: un camper contro sprechi e bollette salate https://ilfaroonline.it/2025/09/19/roma-lancia-informa-energia-un-camper-contro-sprechi-e-bollette-salate/618347/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
#Concorso | La fondazione Cinema per Roma lancia il concorso “La città creativa: storie in movimento”! Crea un cortometraggio che esplori come la creatività si manifesta negli spazi urbani e influenzi la vita cittadina. Scadenza: 30 ottobre 2025 alle ore 17:00 Vai su Facebook
La Roma lancia Al mio posto: permetterà di scambiare il proprio biglietto con chi è in difficoltà; Roma, nasce “Al Mio Posto”: un’iniziativa solidale per tifosi in difficoltà; Diretta Napoli-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | News IT.
Roma, nasce “Al Mio Posto”: un’iniziativa solidale per tifosi in difficoltà - Il progetto rappresenta un’occasione per trasformare un’assenza in un dono, per far vivere l’emozione dello stadio a chi, altrimenti, non potrebbe permettersela ... Riporta msn.com
Tre per te, la Roma riparte dall'Olimpico. Il Romanista in apertura: "Il mio posto" - Dopo la sosta, il campionato della Roma ripartirà dall'Olimpico. Scrive tuttomercatoweb.com