La rivoluzione romantica di Chiara Ferragni | così l’influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni cerca il rilancio del suo brand lanciando una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica. “Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte. eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo – si legge nel post di presentazione – Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè è l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”. Poi una frase che allontana ogni riferimento all’ex marito Fedez o all’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera: “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

