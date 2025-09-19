La rivoluzione romantica di Chiara Ferragni | così l’influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso Balocco

Tpi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni cerca il rilancio del suo brand lanciando una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica. “Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte. eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo – si legge nel post di presentazione – Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè è l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”. Poi una frase che allontana ogni riferimento all’ex marito Fedez o all’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera: “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

la rivoluzione romantica di chiara ferragni cos236 l8217influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso balocco

© Tpi.it - La “rivoluzione romantica” di Chiara Ferragni: così l’influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso Balocco

In questa notizia si parla di: rivoluzione - romantica

Tony Hadley diventa Fabulous: “La mia rivoluzione romantica”

Chiara Ferragni, “Illusi per sempre” è la sua nuova collezione moda insieme a Rivoluzione Romantica (ed è figa)

La Rivoluzione Romantica di Chiara Ferragni: “Essere sottoni e cuori spezzati accomuna tutti”

Chiara Ferragni prova a cambiare volto al suo brand: nasce Rivoluzione Romantica; Chiara Ferragni rivoluziona il suo brand: nuovi colori, nuovo concept e una speciale capsule collection; La Rivoluzione Romantica di Chiara Ferragni: Essere sottoni e cuori spezzati accomuna tutti.

rivoluzione romantica chiara ferragniLa “rivoluzione romantica” di Chiara Ferragni: così l’influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso Balocco - Chiara Ferragni cerca il rilancio del suo brand lanciando una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica. tpi.it scrive

rivoluzione romantica chiara ferragniChiara Ferragni lancia “Rivoluzione Romantica”: il nuovo volto del suo brand - L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni presenta la sua nuova collezione Rivoluzione Romantica. Lo riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Romantica Chiara Ferragni