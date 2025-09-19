La rivoluzione di Caja | squadra più piccola ma sempre da battaglia

Obiettivo? Facile, la promozione in serie A. Per ritrovare il massimo campionato e quel derby che, per Bologna, è un valore aggiunto. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non tanto perché per carenze della Fortitudo quanto, piuttosto, per la forza delle rivali. Che sono aumentate – basti pensare alle appena retrocesse Scafati e Pistoia che vanno ad aggiungersi a Verona, Rimini, Forlì, Pesaro e magari pure Torino, Cividale, fresca vincitrice della Supercoppa, con pieno merito e Brindisi – non solo di numero, ma pure di qualità. Ma, dando per assodato il fatto che il cammino non sarà semplice, perché la Fortitudo deve pensare alla serie A? Beh, prima di tutto per la sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione di Caja: squadra più piccola, ma sempre da battaglia

