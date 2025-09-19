Pavia, 19 settembre 2025 – L’accusa ieri ha chiesto l’assoluzione per tredici imputati e la condanna per tutti gli altri, accusati a vario titolo di devastazione e, qualcuno, di resistenza a pubblico ufficiale: volge così verso la conclusione il processo per la rivolta in carcere a Torre del Gallo dell’8 marzo 2020. Il dibattimento si sta svolgendo di fronte al Collegio del tribunale di Pavia composto dal presidente Fabio Lambertucci e dai giudici Valentina Nevoso e Vincenzo Giordano e si tiene, dato il grande numero di persone coinvolte e presenti, nell’aula dell’Annunciata in piazza Petrarca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove