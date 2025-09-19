La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020 | chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove
Pavia, 19 settembre 2025 – L’accusa ieri ha chiesto l’assoluzione per tredici imputati e la condanna per tutti gli altri, accusati a vario titolo di devastazione e, qualcuno, di resistenza a pubblico ufficiale: volge così verso la conclusione il processo per la rivolta in carcere a Torre del Gallo dell’8 marzo 2020. Il dibattimento si sta svolgendo di fronte al Collegio del tribunale di Pavia composto dal presidente Fabio Lambertucci e dai giudici Valentina Nevoso e Vincenzo Giordano e si tiene, dato il grande numero di persone coinvolte e presenti, nell’aula dell’Annunciata in piazza Petrarca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rivolta - rogo
Spartaco, aria di rivolta. Ennesimo rogo doloso. Interviene anche la Digos
Nepal, rivolta Gen Z: famiglia di Parma sopravvive al rogo in hotel. “Calati dal quarto piano”
ULTIM’ORA Due gli agenti di polizia penitenziaria feriti nella rivolta in atto al carcere minorile di Bari. Secondo le prime ricostruzioni alcuni detenuti si sarebbero impossessati delle chiavi delle celle del terzo gruppo detentivo e avrebbero aggredito con calci - facebook.com Vai su Facebook
La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove; Incendio in carcere. Dà fuoco al materasso: intossicati detenuto e gli agenti intervenuti; Coronavirus: Rivolta nel carcere di Rieti, tre detenuti morti. Proteste in tutti i penitenziari.
Rivolta nel carcere di Pavia durante il Covid: il pm chiede la condanna per 55 persone - Il pm del tribunale di Pavia ha chiesto 55 condanne e 13 assoluzioni per i 68 imputati nel processo per la rivolta dei detenuti scoppiata all'inizio della ... Da fanpage.it
Covid, rivolta in carcere: l'accusa chiede condanne per 300 anni - La rivolta scoppiò nel carcere di Torre del Gallo la sera dell'8 marzo 2020, durante i primi giorni della pandemia. Da rainews.it