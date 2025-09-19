La rinascita di Ferragni Due creativi riccionesi per il suo nuovo brand | Ecco il club degli illusi

Dopo mesi di stop e polemiche in cui sembrava scomparsa dai radar (e dai social network), Chiara Ferragni ha scelto Riccione per ripartire. Non Milano, non Parigi, non New York: proprio qui, in Riviera, l’imprenditrice digitale ha deciso di girare il video di lancio della sua nuova capsule collection. Una collezione realizzata insieme a Rivoluzione Romantica, il duo creativo tutto riccionese che in questi anni si è fatto notare con frasi ironiche e irriverenti stampate su felpe e magliette. La svolta è chiara: basta occhietti, rosa shocking e glitter. L’influencer ha cancellato tutti i post dal suo account Chiara Ferragni brand e ha cambiato pure logo e colori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Ferragni. Due creativi riccionesi per il suo nuovo brand : "Ecco il club degli illusi"

