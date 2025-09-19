La relazione è prevenzione Ambiente e legami sociali per la lotta all’Alzheimer

Domani è la Giornata mondiale dell’Alzheimer e a Massa si terrà per l’occasione un incontro pubblico per presentare la rete d’aiuto e cura sul territorio. La Fondazione dott. Ezio Pelù onlus, infatti, in collaborazione con il Centro disturbi cognitivi e demenze della Zona Apuane dell’Asl Toscana nord ovest, e con il patrocinio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Massa-Carrara, promuove l’incontro dal titolo: ’La relazione come prevenzione e cura’. L’iniziativa si svolgerà domani, dalle 10, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Al centro dell’evento l’importanza dell’ambiente e dei legami sociali nella prevenzione, nel rallentamento della malattia e nella riabilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

