La Regina senza veli | Nave Vespucci si rifà il look lavori per 9 milioni
La Spezia, 19 settembre 2025 – Una vera Signora dei Mari si riconosce anche senza la livrea e il “portamento“ che ne hanno caratterizzato l’ultimo tour mondiale. Dalla fine di giugno, Nave Vespucci è nel bacino dell’Arsenale militare della città, per i lunghi lavori di manutenzione e refitting. L’ambasciatrice italiana nel mondo si “riposerà“ ancora per diversi mesi, prima di prendere nuovamente il largo, destinazione Stati Uniti, nella primavera del 2026. I lavori sono stati affidati Fincantieri – secondo la Marina “unico soggetto in grado di garantire il buon fine dell’impresa per qualità ed efficacia, nell’ambito delle tempistiche e delle risorse assegnate” – e riguarderanno la sistemazione e il ripristino di ogni impianto e struttura della nave scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
