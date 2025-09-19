La Radio il Suono | a Piana delle Orme la XXVII edizione
Torna presso l’area espositiva del Museo di Piana delle Orme la manifestazione “La Radio, Il Suono” giunta alla sua XXVII edizione.Sabato 27 e domenica 28 tutti i radioamatori, gli appassionati di elettronica, di apparecchi per la comunicazione potranno trovare modo di condividere la propria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: radio - suono
Manca davvero poco alla XXVII Edizione della Mostra Scambio "La Radio, il Suono" che si terrà a Piana delle Orme! Un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di radio d’epoca, elettronica vintage, hi-fi, vinili, strumenti musicali e tanto alt Vai su Facebook
A Piana delle Orme arriva la XXVI edizione de La Radio e il Suono; A Piana delle Orme inaugurata da XXVI edizione de “La Radio, il Suono”; Inizia la stagione al Museo Piana delle Orme.