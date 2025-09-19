Dopo un’importante ristrutturazione, Cirfood inaugura Chora Restaurant, dove gusto e storia si incontrano in uno spazio unico nel cuore del parco archeologico di Pompei. Situato all’interno di Casina dell’aquila, uno storico edificio di fine ‘700 le cui terrazze offrono una vista privilegiata sul vesuvio, sull’isola di Capri e sull’intero parco archeologico, in una posizione che non ha eguali al mondo, Chora Restaurant completa l’offerta di servizi di ristorazione che cirfood ha pensato su misura per il ’pap‘. Sono già attivi il ristorante self-service e il chora cafè & wine bar, oltre alla caffetteria attualmente situata presso il quadriportico, in attesa del rinnovo locali a Vicolo del Foro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La qualità di Cirfood sbarca a Pompei. Svelato il ‘Chora’, ristorante del futuro