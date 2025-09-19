Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: le nozze tra Jana e Manuel segnano un trionfo dell'amore, mentre Maria è sconvolta per la sorte di padre Samuel. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Manuel festeggiano le nozze con la servitù. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il giorno delle nozze si avvicina e Jana è tormentata dall'ansia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 20 settembre: Jana e Manuel coronano il loro sogno d’amore