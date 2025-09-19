Figli viziati e genitori deboli: il rapporto di potere, e anche pedagogico, sembra quasi che si sia rovesciato – sono i figli adolescenti quelli che ne sanno di più, almeno su virtualità e tecnologia, e sono loro i più aggiornati sul piano dei diritti, di quel che è corretto dire o pensare. “Non ti vergogni, nonno, a dire che Agnezka cià il culone?” “Papà, il problema non è la mia minigonna, non hai il coraggio di ammetterlo ma non vuoi che esco con Bashir perché è nero.” “Mamma, lo sai che io non mangio cadaveri.” E la famiglia a scusarsi, o a reagire malamente ma poi a sentirsi in colpa per averlo fatto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La proiezione delle ansie adulte costruisce il mito dei giovani fragili