La profssa Tindara Addabbo è la nuova direttrice del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) di Unimore avrà una nuova direttrice. A guidarlo sarà la prof.ssa Tindara Addabbo, eletta al primo turno dal Consiglio di dipartimento del DEMB tenuto il 17 settembre, con 54 voti, superando la collega Costanza Torricelli, che ha ottenuto 29. 🔗 Leggi su Modenatoday.it