La prevenzione protagonista a Polizzi Generosa | 436 prestazioni gratuite con l' open day dell' Asp

Palermotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piazza di Polizzi Generosa si è trasformata in un grande ambulatorio a cielo aperto grazie all’open day itinerante della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Prima circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. In una sola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

