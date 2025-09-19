La Prefettura revoca la sospensione di Guida da sindaco e consigliere provinciale

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Caserta, a seguito delle decisioni del Tribunale del Riesame che ha annullato l'ordinanza di custodia nei confronti di Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo e consigliere provinciale, ha provveduto a revocare il decreto di sospensione dalla carica di primo cittadino.La nota è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prefettura - revoca

La Prefettura revoca la sospensione di Guida da sindaco e consigliere provinciale; Guida in stato di ebbrezza: la sospensione della patente può essere disposta anche dal Prefetto; Ritiro patente: quando avviene la sospensione, regole e come riaverla.

Strage di patenti a Napoli per guida con il cellulare - 000 i guidatori interessati in questo 2025, molti dei quali per il cellulare ... Secondo virgilio.it

prefettura revoca sospensione guidaPensione: guida completa per evitare sospensioni, revoche o restituzioni inaspettate e tutelare i tuoi diritti - pensione sospesa, revocata o da restituire: cause e implicazioniLe dinamiche che portano alla sospensione, revoca o all’addebito della restituzione de ... Da assodigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Prefettura Revoca Sospensione Guida