la power manicure nude e squadrata di melania trump

La manicure di Melania Trump punta su rosa e nude, almeno nelle occasioni più importanti. La First lady americana ha confermato questa passione in occasione della visita di Stato nel Regno Unito insieme al marito Donald Trump, nel corso della quale ne ha sfoggiata una da manuale, perfetta con ogni outfit indossato durante il viaggio. La manicure di Melania Trump a Londra, nude e squoval. Questione di praticità, senza dubbio, ma non solo. Melania Trump opta per questa scelta da un po’, che abbia trovato la sua manicure ideale? L’ex modella si è affezionata a uno smalto nude, che a seconda della luce a tratti dà l’impressione di essere bianco. 🔗 Leggi su Amica.it

