La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz | cos’è successo ai Mondiali

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Pichardo ha vinto la gara di salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica: il portoghese si era trovato con le spalle al muro dopo il superbo balzo da 17.64 metri ci cui si era reso protagonista il nostro Andrea Dallavalle pochi minuti prima e all’ultimo tentativo ha messo in mostra tutta la sua classe cristallina, sciorinando un volo da 17.91 metri (miglior prestazione mondiale stagionale) che gli è valso il secondo titolo iridato della carriera dopo quello del 2022 a Eugene. Dopo che la misura è parsa sul tabellone, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e argento ai Giochi di Parigi 2024 si è prodigato in un’esultanza sfrenata, condita da urla ad alto decibel, facce di giubilo e parole ai limiti dell’incomprensibile rivolte alla telecamera. 🔗 Leggi su Oasport.it

la polemica per l8217esultanza di pichardo ai mondiali e cosa gli ha detto andy diaz cos8217232 successo ai mondiali

© Oasport.it - La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz: cos’è successo ai Mondiali

In questa notizia si parla di: polemica - esultanza

Zverev, esultanza polemica: il gesto rivolto al tifoso dopo il match point

La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz: cos’è successo ai Mondiali - Pedro Pichardo ha vinto la gara di salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica: il portoghese si era trovato con le spalle al muro dopo il superbo balzo da ... Scrive oasport.it

polemica l8217esultanza pichardo mondiali“Chi è il migliore?”, “Voglio un’altra sfida ad armi pari”: lite tra Pichardo e Diaz durante la finale mondiale - Tensione sulla pedana del salto triplo a Tokyo: l'italiano ha deluso a causa anche di alcuni problemi fisici, chiudendo distante dal podio. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Polemica L8217esultanza Pichardo Mondiali