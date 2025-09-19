La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz | cos’è successo ai Mondiali

Pedro Pichardo ha vinto la gara di salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica: il portoghese si era trovato con le spalle al muro dopo il superbo balzo da 17.64 metri ci cui si era reso protagonista il nostro Andrea Dallavalle pochi minuti prima e all’ultimo tentativo ha messo in mostra tutta la sua classe cristallina, sciorinando un volo da 17.91 metri (miglior prestazione mondiale stagionale) che gli è valso il secondo titolo iridato della carriera dopo quello del 2022 a Eugene. Dopo che la misura è parsa sul tabellone, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e argento ai Giochi di Parigi 2024 si è prodigato in un’esultanza sfrenata, condita da urla ad alto decibel, facce di giubilo e parole ai limiti dell’incomprensibile rivolte alla telecamera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz: cos’è successo ai Mondiali

