La pista non è illuminata aereo vola a vuoto sulla Corsica per un'ora | Controllore di volo si era addormentato
I passeggeri dell'aereo da Parigi-Orly ad Ajaccio hanno dovuto volare "a vuoto" per un'ora sui cieli della Corsica: il pilota del velivolo, infatti, non riusciva a trovare la pista di atterraggio perché non vi erano le luci di posizione accese. I vigili del fuoco si sono recati alla torre di controllo dell'aeroporto per capire cosa fosse accaduto e hanno scoperto che il controllore di volo si era addormentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
