La pineta è diventata un parcheggio abusivo

"Un parcheggio abusivo". E’ così che in molti definiscono la pineta Falcone e Borsellino, l’area che si affaccia sul lungomare di San Benedetto, che almeno in parte, secondo alcuni dei suoi fruitori sta perdendo la sua funzione di area verde. In molti denunciano come lo spazio, nato per offrire relax e attività all’aria aperta, stia diventando un parcheggio abusivo a cielo aperto. Una situazione che genera non poco malcontento tra i frequentatori, costretti a convivere con auto lasciate in sosta tra i vialetti e persino sotto gli alberi. Il problema si concentra soprattutto sul versante occidentale, quello che confina con il campo Merlini, conosciuto dai più come ’campo Europa’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

