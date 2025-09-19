La piastrina di un soldato di Colico ritrovata in un campo di prigionia in Polonia
Colico, 19 settembre 2025 – Una piastrina di un soldato italiano morto nella Seconda guerra mondiale sarà riconsegnata alla figlia. Molte famiglie in Italia, ma anche in altri Paesi, non hanno avuto più notizie dei loro cari che, partiti al fronte, non hanno più fatto ritorno a casa. Dispersi, morti ma mai dimenticati. Oppure ritornati a casa feriti e provati per tutta la vita. Sebbene gli orrori della guerra si riferiscano ormai a più di ottanta anni fa, ci sono ancora molti figli e nipoti di chi è morto in battaglia che vorrebbero conoscere il luogo in cui il proprio caro è caduto sul campo. Presto una famiglia originaria di Colico potrebbe avere notizie di un suo caro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
