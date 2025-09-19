Le dichiarazioni di Donald Trump hanno riportato al centro del dibattito internazionale il timore più antico e terribile: quello di una nuova guerra mondiale. L’ex presidente americano, parlando della guerra in Ucraina, ha evocato cifre drammatiche di morti e ribadito di non voler trascinare il pianeta verso un conflitto globale. Ma dietro queste parole si nasconde la consapevolezza che gli equilibri internazionali sono fragili come non lo erano da decenni, e che il rischio di una terza guerra mondiale non è più fantascienza. Il quadro è quello di un mondo multipolare in tensione permanente, dove basta un incidente, una provocazione o una scelta economica sbagliata per innescare una catena di eventi incontrollabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La paura globale, ecco come scoppierà la terza guerra mondiale