La paura globale ecco come scoppierà la terza guerra mondiale
Le dichiarazioni di Donald Trump hanno riportato al centro del dibattito internazionale il timore più antico e terribile: quello di una nuova guerra mondiale. L’ex presidente americano, parlando della guerra in Ucraina, ha evocato cifre drammatiche di morti e ribadito di non voler trascinare il pianeta verso un conflitto globale. Ma dietro queste parole si nasconde la consapevolezza che gli equilibri internazionali sono fragili come non lo erano da decenni, e che il rischio di una terza guerra mondiale non è più fantascienza. Il quadro è quello di un mondo multipolare in tensione permanente, dove basta un incidente, una provocazione o una scelta economica sbagliata per innescare una catena di eventi incontrollabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Riscaldamento globale: verità, dubbi e affari intorno alla paura climatica
L'11 settembre non è stata attaccata solo New York, ma l'idea di una società aperta e globale. Ricordare quel giorno significa ricordare che la libertà non è mai scontata. Oggi come allora siamo contro il terrorismo, contro la paura, per la democrazia.
Il debito fa paura. Sell-off globale sui titoli di Stato: sotto pressione Usa e Giappone, Francia e Uk
Terza guerra mondiale vicina. Scoppierà in questi casi - La Nato si muove tra l'articolo 4 e 5 del Trattato atlantico, la scelta tra l'uno e l'altro sarà determinante. Come scrive money.it