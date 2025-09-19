La paura dei piccoli Baltici e il balzo delle spese militari Il rischio scintilla nell' enclave russa di Kaliningrad
Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: paura - piccoli
In Palestina dalla parte dei bambini: "Qui il diritto a curarsi è cancellato. Per i piccoli il futuro è solo paura"
Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: "Spinte contro il muro da un'auto" - https://nap.li/GdJ4 Vai su Facebook
La paura dei «piccoli» Baltici (e il balzo delle spese militari). Il rischio di una scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad.
La paura dei «piccoli» Baltici (e il balzo delle spese militari). Il rischio di una scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad - Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin ... corriere.it scrive