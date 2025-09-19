La passione dei funghi può tradire | sei persone salvate nei boschi in poche ore

Lucca, 19 settembre 2025 - Una giornata di intensa attività per la sala operativa dei vigili del fuoco di Lucca, che dalle ultime ore del mattino si è trovata a gestire numerose richieste di soccorso. La maggior parte delle chiamate proveniva da persone anziane, quasi tutte settantenni, cadute o smarrite nei boschi della Lucchesia. Il lavoro congiunto tra le squadre di terra dei vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha permesso di portare assistenza a diverse persone in difficoltà. A Barga due turisti hanno richiesto aiuto, uno dei quali era caduto; a Brandeglio altre due persone si sono affaticate lungo i sentieri boschivi; ulteriori interventi sono stati effettuati a Pariana e a Pescaglia, dove due cercatori di funghi si erano smarriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

