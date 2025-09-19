Il ritorno di una palestra come quella del liceo scientifico, in versione rivista, colorata, ecologicamente rispettosa è davvero un momento di festa. Il dirigente Emiliano Giorgio ha voluto alcune classi del primo anno per il taglio del nastro, la struttura sarà al servizio della scuola ma anche del territorio per le società che il comune organizzerà qui: "Luoghi così spiegano che con dedizione, sacrificio e costanza si può arrivare ovunque. Abbiamo voluto qui una delegazione della Yuasa Battery, una realtà piccola che però dalla provincia è arrivata ad avere risultati straordinari. Rappresenta in pieno i valori dello sport". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La palestra dello scientifico torna ai ragazzi