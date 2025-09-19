La Nuova Sondrio cala il poker in difesa
Non si ferma più la Nuova Sondrio: dopo quello annunciato ieri, infatti, ecco l'ennesimo colpo per il reparto arretrato biancazzurro.Giocherà, infatti, con la formazione del capoluogo Gianluca Parodi, difensore classe 2003 nato a Genoa.La carrieraProprio con i rossoblù Parodi ha compiuto la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
