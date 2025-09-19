La nuova rete idrica apre squarci sul passato della città | ritrovate tombe tra i palazzi

19 set 2025

Gli scavi della nuova rete idrica di Agrigento restituiscono, come prevedibile, anche importanti informazioni sul passato della città. Le operazioni di scavo, realizzate sotto costante verifica degli archeologi e della Soprintendenza ai beni culturali, in alcune zone del territorio infatti hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

