La notte nel cuore solo di domenica | la decisione che ridisegna il prime time di Canale 5

La notte nel cuore si stabilizza la domenica e diventa perno del prime time di Canale 5. È una scelta di palinsesto pensata per rafforzare gli ascolti, ridurre gli slittamenti e offrire al pubblico un appuntamento chiaro, facile da memorizzare, in una serata meno esposta alla controprogrammazione feriale. La rotazione unica evita dispersioni e valorizza il traino dell’ access, con una progressione narrativa più pulita. Concentrando l’attenzione su un solo slot, la rete punta a far crescere la fidelizzazione e a proteggere i picchi emotivi senza ricorrere al raddoppio settimanale, spesso penalizzato da variazioni di orario e durata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it