La Notte Nel Cuore Anticipazioni | Il Crollo di Hikmet!
Sumru al contrattacco: la verità sul test del DNA cambia tutto. Scopri cosa succede quando smaschera Hikmet davanti ai giornalisti. C'è un momento in cui le bugie crollano come castelli di sabbia. E per Sumru, quel momento è arrivato. Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore, la madre di Nuh e Melek si trasformerà da vittima silenziosa a protagonista assoluta di una battaglia che scuoterà Villa Sansalan dalle fondamenta. Dopo settimane di accuse, mezze verità e manipolazioni, Sumru ha deciso di passare al contrattacco. E il bersaglio è chiaro: Hikmet. Harika sotto attacco, ma Sumru non resterà a guardare.
La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
La notte nel cuore, anticipazioni 21 settembre: Melek rapita da uomini armati, Tahsin svela la verità a Sumru - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 21 settembre alle ore 21:20 su Canale5.
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru - Non ottenendo alcuna risposta positiva, il Sansalan perderà il controllo e si metterà all'inseguimento ...