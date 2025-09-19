La Notte Nel Cuore Anticipazioni | Il Crollo di Hikmet!

Uominiedonnenews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sumru al contrattacco: la verità sul test del DNA cambia tutto. Scopri cosa succede quando smaschera Hikmet davanti ai giornalisti. C’è un momento in cui le bugie crollano come castelli di sabbia. E per Sumru, quel momento è arrivato. Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore, la madre di Nuh e Melek si trasformerà da vittima silenziosa a protagonista assoluta di una battaglia che scuoterà Villa Sansalan dalle fondamenta. Dopo settimane di accuse, mezze verità e manipolazioni, Sumru ha deciso di passare al contrattacco. E il bersaglio è chiaro: Hikmet. Harika sotto attacco, ma Sumru non resterà a guardare. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la notte nel cuore anticipazioni il crollo di hikmet

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Il Crollo di Hikmet!

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Forbidden Fruit: anticipazioni puntate dal 28 luglio al 1 agosto; Ascolti tv ieri (22 dicembre): Diaco battuto da Canale 5, crollo Ranucci e flop Lillo; Grande Fratello, l’ultima cena finisce malissimo: Helena attacca Zeudi, poi il crollo. E Javier esplode sui social.

notte cuore anticipazioni crolloLa notte nel cuore, anticipazioni 21 settembre: Melek rapita da uomini armati, Tahsin svela la verità a Sumru - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 21 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Riporta fanpage.it

notte cuore anticipazioni crolloLa Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru - Non ottenendo alcuna risposta positiva, il Sansalan perderà il controllo e si metterà all'inseguimento ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Crollo